Путин присвоил главе ФССП звание генерала

Директору Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрию Аристову присвоено звание генерал-полковника. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Аристов — действительный госсоветник Российской Федерации 1-го класса. Он возглавил ФССП в марте 2017 года, сменив на этой должности Артура Парфенчикова. До этого он был замминистра юстиции.

С 1 января деятельность ФССП относится не к федеральной гражданской службе, а к государственной. Таким образом планируется повысить профессиональные требования к сотрудникам органов принудительного исполнения. Согласно закону, подписанному 1 октября, к ним будут предъявлять особые требования к состоянию здоровья, уровню образования и служебному поведению. Документ также подразумевает ограничения для госслужащих ФССП: в частности, им запрещено иметь двойное гражданство.

Еще одним указом Путин утвердил перечень должностей высшего начальствующего состава в органах принудительного исполнения и специальных званий, соответствующих этим должностям.