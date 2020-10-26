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В Петербурге задержали ограбившего таксиста курьера

Фото:Александр Чаплыгин / Global Look Press
Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press

Полиция задержала 19-летнего курьера, подозреваемого в ограблении водителя такси на набережной Фонтанки в Петербурге, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ограбление совершено в ночь на 25 октября. Двое неизвестных напали на 42-летнего таксиста, отобрали у мужчины 24 тыс. руб., документы и ключи от автомобиля Volkswagen Polo, после чего скрылись.

Спустя несколько часов сотрудники полиции задержали одного из нападавших на Красноармейской улице. Им оказался 19-летний житель Самарской области, работающий курьером. Второго подозреваемого еще не нашли.

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Фото:Следственный комитет РФ

По сообщению полиции, потерпевший обратился в медучреждение с травмами головы и ссадинами. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК (грабеж). Санкции этой статьи предполагают наказание в виде принудительных работ сроком до пяти лет; лишение свободы до семи лет либо штраф в размере до 10 тыс. руб. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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