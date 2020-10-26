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Националист Демушкин сообщил об отклонении всех заявок на «Русский марш»

Дмитрий Демушкин
Дмитрий Демушкин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Власти Москвы отклонили все заявки на проведение «Русского марша» 4 ноября. Об этом сообщил РБК националист Дмитрий Демушкин.

По его словам, отказ власти мотивировали ограничительными мерами в связи с коронавирусной инфекцией.

«Были поданы заявки на Люблино, Октябрьское поле и Ленинский проспект. Ленинский проспект всегда отклоняют, в этот раз тоже отклонили, так же с Октябрьским полем. Я знаю, что еще две группы подавали заявку на Октябрьское поле, ее тоже отклонили», — сказал он. Демушкин не исключил, что такая же участь постигнет заявку на 7 ноября.

Он добавил, что направил обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина, в котором напомнил о недопустимости нарушения прав граждан на свободу собраний и передвижения.

«Мотивирование ограничений базовых гражданских прав карантинными мерами не выдерживает критики, учитывая, что в Москве продолжает работать метро, которым ежедневно пользуются миллионы горожан, что максимально способствует распространению коронавируса», — говорится в обращении.

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19 октября «Интерфакс» сообщал, что заявки на проведение марша в Люблино 4 ноября подали представители незарегистрированной политической партии «Третья альтернатива», движения «Правый блок» и Института национальной политики.

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Пресс-секретарь «Ассоциации народного сопротивления» сообщил РБК, что оргкомитет «Русского марша» не подавал заявление в столичную мэрию о проведении акции 4 ноября. «Оргкомитет не подавал уведомление о проведении публичного мероприятия в связи с тем, что мы реалисты и понимаем, что из-за того, что власть воспользуется коронавирусными ограничениями, согласование мы просто не получим. А подавать что-то просто ради информационного повода мы не хотели», — пояснили в движении.

РБК направил запрос в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

В конце сентября власти Москвы напомнили, что в городе продолжают действовать ограничения, связанные с запретом массовых мероприятий. С лета власти разрешили проведение зрелищных и культурно-досуговых мероприятий в помещениях при условии, что они будут заполнены не более чем на 50%. В октябре билеты стали продавать только в электронном виде.

В 2019 году власти согласовали проведение марша 4 ноября. Участники акции, организованной «Ассоциацией народного сопротивления», прошли от улицы Перерва до станции метро «Люблино».

«Русские марши» традиционно проводятся в Москве с 2009 года.

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