Националист Демушкин сообщил об отклонении всех заявок на «Русский марш»

Дмитрий Демушкин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Власти Москвы отклонили все заявки на проведение «Русского марша» 4 ноября. Об этом сообщил РБК националист Дмитрий Демушкин.

По его словам, отказ власти мотивировали ограничительными мерами в связи с коронавирусной инфекцией.

«Были поданы заявки на Люблино, Октябрьское поле и Ленинский проспект. Ленинский проспект всегда отклоняют, в этот раз тоже отклонили, так же с Октябрьским полем. Я знаю, что еще две группы подавали заявку на Октябрьское поле, ее тоже отклонили», — сказал он. Демушкин не исключил, что такая же участь постигнет заявку на 7 ноября.

Он добавил, что направил обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина, в котором напомнил о недопустимости нарушения прав граждан на свободу собраний и передвижения.

«Мотивирование ограничений базовых гражданских прав карантинными мерами не выдерживает критики, учитывая, что в Москве продолжает работать метро, которым ежедневно пользуются миллионы горожан, что максимально способствует распространению коронавируса», — говорится в обращении.