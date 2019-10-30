Мэрия Москвы согласовала проведение «Русского марша» 4 ноября в Марьино

Правительство Москвы согласовало проведение «Русского марша» 4 ноября в районе Марьино. Это следует из распоряжения правительства, поступившего в РБК.

Марш состоится с 13:00 до 17:00, от ул. Перерва, 62 до ул. Люблинская, 157. Согласованное количество участников митинга — 3 тыс. человек.

Как РБК сообщили в оргкомитете марша, разрешение на проведение акции удалось получить в ходе переговоров коалиции националистов оргкомитета с московской мэрией 30 октября.

Ранее московское правительство отказало организаторам «Русского марша» в проведении акции в Люблино, после чего оргкомитет обратился с иском в суд, чтобы обжаловать отказ. Организаторы отметили, что это был первый за 11 лет случай отказа в проведении «Русского марша».

Это ежегодная акция, приуроченная ко Дню народного единства. В ней принимают участие представители различных националистических движений. Марш проходит не только в Москве, но и в других российских городах.