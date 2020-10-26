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У нацпарка «Земля Леопарда» в Приморье потушили крупный пожар

У границ нацпарка «Земля леопарда» на юге Приморья потушили первый за эту осень крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

«Инспекторы «Земли леопарда» целые сутки держали оборону от огня у границ нацпарка, чтобы не допустить проникновение пламени на охраняемую территорию», — говорится в сообщении.

Как передали в нацпарке, возгорание началось 24 октября к югу от поселка Рязановка Хасанского района. Из-за сухой травы, сильного ветра и отсутствия осадков огонь быстро распространялся. Предварительная оценка показала, что в результате пожара пострадало несколько тысяч гектаров.

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Фото:МЧС России

«Огонь подобрался максимально близко к границе охраняемой территории <...> Однако нацпарк мы отстояли», — добавили в «Земле леопарда».

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя «Авиалесоохраны», в тушении огня были задействованы 25 человек и пять единиц техники. Площадь пожара составила 1 тыс. гектаров. Горел не лесной фонд, а трава и кустарники, огонь удалось полностью потушить.

В нацпарке «Земля леопарда» обитают сразу четыре вида диких кошек: дальневосточный леопард, амурский тигр, обыкновенная рысь и дальневосточный лесной кот. Все, кроме рыси, внесены в Красную книгу.

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