У нацпарка «Земля Леопарда» в Приморье потушили крупный пожар

У границ нацпарка «Земля леопарда» на юге Приморья потушили первый за эту осень крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

«Инспекторы «Земли леопарда» целые сутки держали оборону от огня у границ нацпарка, чтобы не допустить проникновение пламени на охраняемую территорию», — говорится в сообщении.

Как передали в нацпарке, возгорание началось 24 октября к югу от поселка Рязановка Хасанского района. Из-за сухой травы, сильного ветра и отсутствия осадков огонь быстро распространялся. Предварительная оценка показала, что в результате пожара пострадало несколько тысяч гектаров.

«Огонь подобрался максимально близко к границе охраняемой территории <...> Однако нацпарк мы отстояли», — добавили в «Земле леопарда».