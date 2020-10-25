Премьер-министр Болгарии заразился коронавирусом

Бойко Борисов (Фото: Reuters)

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Хотя региональная медицинская инспекция официально сняла [с меня] карантин, в пятницу я перенес все встречи и публичные мероприятия на ближайшие дни. После двух ПЦР-тестов сегодня у меня оказался положительный результат», — написал он.

Премьер добавил, что чувствует недомогание. Сейчас он находится на домашнем лечении по рекомендации врачей. Борисов также передал в региональную медицинскую инспекцию список контактов.

23 октября Борисов объявил, что уходит на самоизоляцию, так как недавно контактировал с замминистра регионального развития и благоустройства Болгарии Николаем Нанковым, у которого была выявлена коронавирусная инфекция.