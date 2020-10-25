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Появилось видео акции Femen на избирательном участке Зеленского

В Сети появилось видео акции активистки феминистского движения Femen во время приезда президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены на избирательный участок. Видеозапись предоставил RUTPLY.

На кадрах видно, как Зеленский с супругой направляются к избирательному участку, когда из толпы выскочила девушка и задрала юбку красного цвета. На ее подоле была надпись Zexist. Так участницы сообщества называют Зеленского за сексистские высказывания. Ее сразу же схватили силовики.

Видео: RUPTLY
Видео: RUPTLY
Video

Об очередной акции Femen в присутствии главы государства стало известно ранее 25 октября.

В 2019 году на президентских выборах беременная активистка Femen с оголенной грудью встала перед участком и заявила, что Зеленский — это «кот в мешке». Она также потребовала прекратить «насиловать Украину».

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