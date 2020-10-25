На избирательном участке Зеленского задержали активистку Femen

Приезд президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены на избирательный участок прервала активистка украинского феминистского движения Femen. Ее задержали сотрудники полиции, передает издание «Страна.ua».

Девушка выбежала к избирательному участку и задрала юбку красного цвета. На ее подоле было вышито Zexist. Так участницы сообщества называют Зеленского за сексистские высказывания. Сразу после этого девушку схватили силовики.

Это не первая акция Femen в присутствии главы государства. В 2019 году в день голосования на президентских выборах одна из участниц провела акцию перед избирательным участком Зеленского. Девушка с оголенной грудью встала перед участком и заявила, что Зеленский — это «кот в мешке», и потребовала прекратить насиловать Украину.

25 октября на Украине проходят выборы депутатов местных советов во все органы самоуправления, кроме нескольких районов Луганской и Донецкой областей. Это первые региональные выборы после избрания Зеленского на президентский пост.