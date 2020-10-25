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Политика ,  
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На избирательном участке Зеленского задержали активистку Femen

Приезд президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены на избирательный участок прервала активистка украинского феминистского движения Femen. Ее задержали сотрудники полиции, передает издание «Страна.ua».

Девушка выбежала к избирательному участку и задрала юбку красного цвета. На ее подоле было вышито Zexist. Так участницы сообщества называют Зеленского за сексистские высказывания. Сразу после этого девушку схватили силовики.

На Украине началось голосование на местных выборах
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Фото:РИА Новости

Это не первая акция Femen в присутствии главы государства. В 2019 году в день голосования на президентских выборах одна из участниц провела акцию перед избирательным участком Зеленского. Девушка с оголенной грудью встала перед участком и заявила, что Зеленский — это «кот в мешке», и потребовала прекратить насиловать Украину.

25 октября на Украине проходят выборы депутатов местных советов во все органы самоуправления, кроме нескольких районов Луганской и Донецкой областей. Это первые региональные выборы после избрания Зеленского на президентский пост.

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