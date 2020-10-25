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МВД Грузии установило личность захватившего банк

Фото:Zurab Tsertsvadze / AP
Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

В Грузии полиция установила личность злоумышленника, захватившего банк в городе Зугдиди. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

«В результате комплексных следственно-оперативных и следственных мероприятий МВД [Грузии] установлено и идентифицировано лицо, совершившее ограбление», — говорится в сообщении.

Сейчас полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить местонахождение подозреваемого. МВД Грузии призвало СМИ и представителей общественности не распространять информацию, если им станет известно его имя, так как это может помешать действиям полиции.

В Грузии освободили всех заложников из захваченного банка
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Фото:EPA / Zurab Tsertsvadze / ТАСС

В связи с этим было возбуждено дело по ст.179, 236 и 144 УК Грузии (разбой; противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия; захват в качестве заложника).

О том, что мужчина захватил заложников в филиале банка, стало известно 21 октября. Захватчик требовал $500 тыс. Портал «Грузия Online» сообщал, что полицейские передали ему деньги и тот покинул здание с тремя заложниками и гранатой в поднятой руке. Позднее МВД Грузии заявило об освобождении всех заложников из филиала банка.

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