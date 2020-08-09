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Пентагон подтвердил планы сократить контингент в Афганистане

Фото: Jonathan Ernst / Getty Images
Фото: Jonathan Ernst / Getty Images

Власти США собираются сократить американский контингент в Афганистане до менее чем 5 тыс. человек. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил министр обороны США Марк Эспер.

«Мы намерены снизить присутствие менее чем до 5 тыс. военных к концу ноября», — сказал Эспер.

Эспер отметил, что мирный процесс в Афганистане «не является идеальным, но медленно движется вперед». Поэтому США рассчитывают, что смогут выполнять необходимые задачи, прежде всего сдерживание террористической угрозы, при более низком уровне военного присутствия, указал министр.

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Ранее, 4 августа, о намерении сократить число военных в Афганистане заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, до ноября в Афганистане останутся 4–5 тыс. американских солдат. Сейчас в стране находятся около 8 тыс. военных из США.

29 февраля в Дохе США и представители запрещенной в России террористической группировки «Талибан» подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям США, их союзники и коалиция обязались вывести войска из Афганистана в течение 14 месяцев, а талибы пообещали не использовать афганскую территорию для нападений и освободить до 5 тыс. заключенных.

Теги: Афганистан, США
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