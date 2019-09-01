Ребенок упал с аттракциона в Московском парке

В Делегатском парке в центре Москвы 12-летний школьник в воскресенье упал с аттракциона с пятиметровой высоты. Инцидент с ребенком произошел и в другом столичном парке — «Северное Тушино».

Об инциденте в Делегатском парке сообщил телеканал «Москва 24». В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы РБК сообщили, что бригада врачей сокрой помощи прибыла на место происшествия в течение восьми минут. «Ребенок в состоянии средней степени тяжести доставлен в одну из московских больниц. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы для жизни нет», — отметили в депздраве.

В свою очередь, «Московский комсомолец» сообщил об инциденте в другом московском парке. Он произошел в «Северном Тушино» в минувшую субботу во время проведения праздничного мероприятия, посвященного современному романсу и лирической песне. На качелях с круглым сетчатым сиденьем, подвешенным к раме при помощи цепи, катались несколько школьников. В какой-то момент цепь оборвалась, и дети упали на площадку. Девятилетняя девочка пострадала сильнее всего: она ударилась головой о землю. Ребенка увезли в больницу. Родители школьницы в заявлении в районное отделение полиции сообщили, что не имеют претензий к организаторам праздника и руководству парка.

В пресс-службе Мосгорпарка в беседе с РБК сообщили, что сейчас пострадавшая находится дома, угрозы здоровью нет. В настоящее время проводится внеочередная проверка качелей и детских аттракционов в парке «Северное Тушино». Кроме того, приняты меры для оповещения родителей о правилах безопасности во время пребывания детей на площадках без присмотра взрослых, добавили в пресс-службе.