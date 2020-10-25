Бастрыкин взял на контроль расследование убийства бизнесмена Петрова

Глава Следственно комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования убийства под Выборгом местного депутата и бизнесмена Александра Петрова. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Ленинградской области по факту убийства по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова», — говорится в сообщении.

Тело 61-летнего Петрова обнаружили в его коттедже под Выборгом 24 октября.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК) и сообщил, что преступление было заказным. Убийца выстрелил в бизнесмена с противоположного берега реки, когда тот находился во дворе дома.

Петров — предприниматель и муниципальный депутат, отец первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова. Одними из главных активов покойного являются доли в АО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» (владеет сетью автозаправок), а также «Первый мурманский терминал» в порту Мурманска.