Советник Майка Пенса заразился коронавирусом

Марк Шорт (слева) и Майк Пенс (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

У Марка Шорта, советника вице-президента США Майка Пенса, диагностировали коронавирус. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пенса Дэвин О'Малли.

По словам О'Малли, Шорт отправился на карантин. Сам Пенс и его супруга сдали тест на коронавирус, результат у них отрицательный.

В Белом доме уточнили, что вице-президент не уйдет на самоизоляцию и будет работать в прежнем графике. Сейчас Пенс участвует в избирательной кампании, в субботу вице-президент посетил Флориду.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал диагноз Шорта словами: «С ним все будет хорошо. Он карантинит».