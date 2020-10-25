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СК опубликовал видео с места убийства бизнесмена Петрова

Следственный комитет России (СК) выложил видео следственных действий на месте гибели бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова. Его застрелили на территории собственного дома под Выборгом в Ленинградской области.

«Устанавливается круг общения потерпевшего, иные обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела», — указал СК.

СК назвал заказным убийство бизнесмена Петрова
Общество
Александр Петров (справа)

На месте работает следственно-оперативная группа. В ее составе следователи отдела по расследованию особо важных дел, криминалисты, их действиями руководит глава СУ СК по Ленинградской области.

По версии следствия, Петров стал жертвой заказного убийства. Неизвестный застрелил его вечером 24 октября с противоположного от дома бизнесмена берега реки. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство по найму).

61-летний Александр Петров — отец первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова. По данным СПАРК, ему принадлежит более 20 структур. Петров является бывшим совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания».

СК убийство расследование уголовное дело
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