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Министра транспорта Саратовской области уволили после обвинений во взятке

Алексей Зайцев
Алексей Зайцев (Фото: minfin.saratov.gov.ru)

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Зайцева после того, как последнего обвинили во взятках. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Как пояснили в пресс-службе, Зайцев был уволен в связи с «представлением неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, повлекшем утрату доверия к работнику со стороны работодателя».

На освободившуюся должность назначен глава Красноармейского района Алексей Петаев.

В середине сентября против Зайцева возбудили уголовное дело, а позже предъявили ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщал региональный СК, Зайцева обвиняют в том, что с марта 2011 по май 2020 года он, работая в ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», получил от руководства подведомственной организации частями взятку суммарно в размере более 3 млн руб.

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«Незаконное вознаграждение предназначалось за общее покровительство со стороны должностного лица данной организации», — сообщал тогда СК.

«МК Саратов» писал, что, по версии следствия, Зайцев, работая в ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», устроил свою жену на должность инженера-лаборанта в одну из компаний, занимающихся дорожным строительством. При этом на работе она не появлялась, но зарплату получала, которая в сумме за то время, пока она занимала должность, составила более 3 млн руб.

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Зайцев занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства с 18 августа, до этого был замминистра.

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