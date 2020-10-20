Министра транспорта Саратовской области уволили после обвинений во взятке

Алексей Зайцев (Фото: minfin.saratov.gov.ru)

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Зайцева после того, как последнего обвинили во взятках. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Как пояснили в пресс-службе, Зайцев был уволен в связи с «представлением неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, повлекшем утрату доверия к работнику со стороны работодателя».

На освободившуюся должность назначен глава Красноармейского района Алексей Петаев.

В середине сентября против Зайцева возбудили уголовное дело, а позже предъявили ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщал региональный СК, Зайцева обвиняют в том, что с марта 2011 по май 2020 года он, работая в ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», получил от руководства подведомственной организации частями взятку суммарно в размере более 3 млн руб.