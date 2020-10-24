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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске сообщили о телефонных переговорах Лукашенко с Помпео

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Белта / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает близкий к президенту Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

«Президент Беларуси и Госсекретарь США только что говорили по телефону», — говорится в сообщении.

Другие подробности беседы Лукашенко и Помпео не приводятся. В заявлении отмечается, что вскоре станут известны детали беседы.

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Политическая ситуация в Белоруссии обострилась после того, как 9 августа в стране прошли президентские выборы.

По данным ЦИК страны, победу на выборах одержал Александр Лукашенко, который набрал 80% голосов, который находится в должности президента страны на протяжении 26. Его соперницу от оппозиции, Светлану Тихановскую, по официальным данным, поддержали только 10%.

После оглашения первых результатов в Белоруссии начались акции протеста. На некоторых из них начались столкновения с правоохранительными органами, которые для разгона применяли светошумовые гранаты, водометы, резиновые дубинки и другие спецсредства.

Ряд западных стран не признали Лукашенко легитимным президентом. Балтийские государства ввели против него, его старшего сына Виктора и белорусских высокопоставленных лиц санкции. Позже санкции вели Великобритания и Канада, а затем и Евросоюз. Минск ответил на это зеркально.

Лукашенко считает, что протестующих поддерживают западные страны. 10 октября президент встретился с арестованными оппозиционерами, чтобы «услышать мнения всех», сообщила его пресс-служба.

Белоруссия США Александр Лукашенко Майк Помпео телефонный разговор
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