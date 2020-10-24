Захарова ответила на слова генерала НАТО о России как противнике

Мария Захарова (Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление немецкого генерала НАТО Йорга Фоллмера, который в своем интервью назвал Россию противником альянса. Свой ответ Захарова опубликовала в Facebook.

Представитель МИДа напомнила, что СССР был противников фашистской Германии. «Наша страна была противником фашизма и нацизма. «Альпы и Дунай помнят», кто «народам Европы свободу принес», а вот натовцы заговариваться начали», — написала Захарова.

Ранее, 21 октября, Фоллмер дал интервью шведскому изданию Dagens Nyheter. Слова представителя НАТО приводит финское издание Yle. В ходе интервью Фоллмер заявил, что Россия стремится разделить западный альянс, чтобы получить влияние в Европе. На уточняющий вопрос журналиста о том, кем является Россия для НАТО, генерал ответил — противником. Он добавил, что враг — слишком сильное слово, чтобы описать Россию.

22 октября генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что страны, входящие в НАТО, возобновили закупки противоракетных систем и истребителей нового поколения в ответ на рост ракетно-ядерного потенциала России.