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Медведев выступил за международный договор по кибербезопасности

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Организация Объединенных Наций (ООН) может выступить площадкой для принятия международного договора по безопасности в информационной сфере. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его статья в честь 75-летия организации публикована на RT.

«Структуры ООН могут выступить площадкой для принятия универсального международного договора, базирующегося на общепризнанных принципах и нормах международного права и отвечающего общим интересам в информационной сфере», — говорится в сообщении.

Медведев считает, что «такой инструмент должен способствовать поддержанию международного мира и безопасности и не допускать использования технологий в целях, не согласующихся с международным правом».

По его словам, в мире сейчас наблюдаются «односторонние агрессивные действия» со стороны США и их союзников. Медведев утверждает, что эти страны предпринимают попытки по вмешательству во внутренние дела других государств.

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Фото:Chromorange / Bilderbox / Global Look Press

Он также обратил внимание на то, что «во многих точках мира продолжают тлеть очаги вооруженного противостояния, каждый день гибнут люди». «И, как правило, только согласованная правовая оценка той или иной ситуации со стороны Совета Безопасности ООН позволяет понять, кто прав, а кто виноват, кто агрессор, а кто жертва агрессии», — уверен Медведев.

Зампред Совбеза пояснил, что в условиях «информационных вбросов, фальсификации фактов, методов «гибридной» войны, есть риск, что черное будет выдаваться за белое». Поэтому важно обеспечить безопасность в глобальном информационном пространстве, заключил Медведев.

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В сентябре президент Владимир Путин предложил правительству США принять комплексную программу мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Она включала бы регулярный диалог по вопросам обеспечения международной информационной безопасности, каналы связи между центрами ядерной опасности и группами оперативного реагирования на компьютерные инциденты, соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве.

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