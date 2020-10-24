Медведев выступил за международный договор по кибербезопасности

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Организация Объединенных Наций (ООН) может выступить площадкой для принятия международного договора по безопасности в информационной сфере. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его статья в честь 75-летия организации публикована на RT.

«Структуры ООН могут выступить площадкой для принятия универсального международного договора, базирующегося на общепризнанных принципах и нормах международного права и отвечающего общим интересам в информационной сфере», — говорится в сообщении.

Медведев считает, что «такой инструмент должен способствовать поддержанию международного мира и безопасности и не допускать использования технологий в целях, не согласующихся с международным правом».

По его словам, в мире сейчас наблюдаются «односторонние агрессивные действия» со стороны США и их союзников. Медведев утверждает, что эти страны предпринимают попытки по вмешательству во внутренние дела других государств.