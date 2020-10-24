В США извинились перед российским учеными за отказ принять статью

Американский геофизический союз (AGU) приносит извинения российским ученым за то, что ранее не приняли к рассмотрению статью из-за санкций. Об этом «РИА Новости» сообщили в организации.

«После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций», — заявили в AGU.

В организации подчеркнули, что авторы могут подать заявку на публикацию повторно. В этом случае исследование будет рассматриваться наравне с другими заявками.

Ранее Институт прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) сообщил, что AGU отказался принять к рассмотрению статью «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным колебанием и атмосферным электричеством» для публикации в журнале Geophysical Research Letters.

По словам российских ученых, они объяснили отказ тем, что не могут рассматривать исследования, которые финансируют правительство и министерство образования России.