На Сахалине подтопило 76 домов в результате циклона

На Сахалине в результате подъема уровня рек Побединка и Орловка подтопило 76 частных жилых домов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

«В Смирныховском районе установлено подтопление 76 домов в селе Орлово, селе Победино и поселке городского типа Смирных», — говорится в сообщении.

По данным главка, пострадавшие в результате подтопления были доставлены в пункты временного размещения, после чего они переехали к родственникам. Сейчас в пункте временного размещения, созданном на базе средней школы, находится один житель поселка городского типа Смирных.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области заверили, что погода в районе улучшается, а подъем воды в реках прекратился.