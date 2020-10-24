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Политика ,  
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США усилят береговую охрану в Тихом океане для противодействия Китаю

США укрепят свою береговую охрану в Тихом океане дополнительными катерами быстрого реагирования, чтобы пресечь незаконный рыбный промысел Китая. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

По словам советника, КНР не только негласно занимается нерегулируемой добычей рыбы в океане, но и преследует суда других стран, которые ведут промысел в эксклюзивных экономических зонах государств Индо-Тихоокеанского региона. Как отметил О'Брайен, действия Китая угрожают суверенитету США, их тихоокеанских соседей и подрывают региональную стабильность.

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В целях противодействия Китаю, США отправят на запад Тихого океана улучшенные патрульные катера Fast Response Cutter. «Новое поколение катеров быстрого реагирования будет выполнять миссии по обеспечению безопасности», — говорится в сообщении. В числе их задач контроль рыбного промысла и обеспечение свободного судоходства. Кроме того, американская береговая охрана поможет региональным партнерам США, у которых ограничена возможность следить за порядком в океанских водах.

Летом США одобрили продажу Украине до 16 штук патрульных катеров Mark VI. Шесть из них предполагалось поставить рамках оказания американской помощи в сфере безопасности, оставшиеся, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, страна собиралась оплатить из оборонного бюджета.

США Китай Тихий океан рыбный промысел катер береговая охрана
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