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США объявили награду до $10 млн за информацию о финансировании «Хезболлы»

Государственный департамент США готов предоставить награду до 10 млн долларов за информацию о финансировании ливанской шиитской партии «Хезболла». Об этом говорится на сайте Госдепа.

Департамент заинтересован в информации «о деятельности, сетях и партнерах «Хезболлы», которые являются частью ее финансовой поддержки». Награда будет выплачена в рамках специальной программы Госдепа «Вознаграждение за правосудие», ее получатели смогут сохранить анонимность. «Вся информация будет строго конфиденциальной», — отмечается в сообщении.

США расширили список санкций по «Хезболле» и Ирану
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Министерство финансов США

Госдеп назвал трех человек, которые, по мнению американских властей, являются ключевыми финансистами и посредниками партии. Среди них Мухаммад Касир, Мухаммад Касим аль-Баззал и Али Касир. Министерство финансов США объявило их особо опасными международными террористами.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ранее ввело санкции в отношении двух представителей центрального совета «Хезболлы». Кроме того, установлены санкции против представителей руководства партии Набиля Каука и Хасана аль-Багдади, посла Ирана в Ираке Ираджа Масджеди, а также трех организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана. — РБК).

США террористическая группировка финансирование награда Госдеп
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