Путин назначил нового посла в Словакии

Президент Владимир Путин назначил Игоря Братчикова послом России в Словакии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Братчикова Игоря Борисовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Словацкой Республике», — говорится в указе главы государства.

Ранее этот пост занимал Алексей Федотов, он был послом с 2014 года. Путин освободил его от должности другим указом.

Братчиков закончил Московский государственный институт международных отношений в 1979 году. С 1998 по 2000 год он был советником-посланником посольства России в Германии. Затем возглавлял Четвертый и Третий Европейские департаменты МИД России. Позже стал послом России в Швейцарии и Лихтенштейне. До нового назначения был послом МИДa по особым поручениям.