СК опроверг задержание в Астрахани сотрудника с фамилией Косяк

Фото: Sledcom_Russia / Twitter

Задержанный в Астрахани мужчина, при котором было найдено удостоверение сотрудника Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Романа Косяка, не является сотрудником СК. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Данный мужчина не является сотрудником ведомства, а предъявленное удостоверение является поддельным», — говорится в сообщении.

Ранее о задержании сотрудника столичного главка СКР сообщил Twitter-аккаунт «Неофициальный СК». В социальной сети опубликовали фотографии удостоверения, чемодана с деньгами, сумки с огнестрельным оружием и автомобиля марки Mercedes-Benz. При этом в посте уточнялось, что задержание проводили правоохранители из Астрахани.

Телеканал РЕН ТВ писал, что мужчину задержали в Воронежской области. Он управлял автомобилем, не пристегнув ремень безопасности, что и привлекло сотрудников полиции. По данным издания, при нем было найдено ружье «Сайга» и чемодан с пятитысячными купюрами.