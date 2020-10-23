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Песков не стал подтверждать или опровергать отставку первого замглавы ФСБ

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о подписанном Владимиром Путиным указе об увольнении со службы первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Не могу ни опровергнуть, ни подтвердить», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее источники РБК сообщили, что президент подписал указ об освобождении от должности и увольнении со службы Смирнова. По данным источников, первый замдиректора ФСБ, которому исполнилось 70 лет, ушел в отставку по выслуге лет.

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Смирнов работал в органах госбезопасности с 1974 года. В конце 1990-х он перешел в центральный аппарат ФСБ, в начале 2000-х стал замдиректора Федеральной службы охраны, а затем возглавил управление ФСБ по Санкт-Петербургу и области.

С 2003 года он занимал пост первого заместителя директора ФСБ. Смирнов координировал работу самых важных подразделений службы: департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя.

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