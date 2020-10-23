Новый куратор медиа в Минцифры назвала свои основные задачи

Новый заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова назвала поддержку и развитие медиаотрасли, а также выработку «новых подходов в условиях цифровой трансформации» своими основными задачами на посту. Об этом она сообщила РБК.

По ее словам, сейчас понятие «медиа» становится намного шире, стираются границы между традиционными и нетрадиционными медиа. «Информацию и контент производят все — это необратимый естественный процесс, и это нормально. Одной из своих задач вижу — больше достоверной информации и качественного контента», — сказала замминистра.

В пятницу, 23 октября, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Алексея Волина от должности замглавы Минцифры. На его место была назначена Черкесова, ранее она работала в администрации президента.

Свой уход Алексей Волин связал с выполнением всех задач, которые были перед ним поставлены. «Все задачи выполнены. И ничего более масштабного здесь у меня не будет», — сказал он ТАСС.