Песков исключил намерение России терпеть хамство со стороны Запада

Россия не будет терпеть хамство со стороны западных стран. Об этом заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, российская сторона разочарована реакцией Германии осложнения на имеющиеся в российско-немецких отношениях осложнение, однако намерена продолжать разъяснять свою позицию.

«Конечно же, хамство терпеть никто не собирается, и об этом именно говорил Сергей Викторович Лавров, но в то же время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить [свою позицию]», — сказал Песков, комментируя высказывание главы МИД России о возможном прекращении диалога России с Евросоюзом.

Представитель Кремля добавил, что в диалоге с Западом «есть определенный раздражитель».

«Но работать над тем, чтобы этот раздражитель как-то элиминировать, все равно надо сообща. И здесь, конечно, мы чуть-чуть разочарованы в связи с тем, что все наши попытки сообща поработать над этим пока не получились», — сказал пресс-секретарь президента.

Кроме того, он напомнил слова Путина о том, что Россию и Германию объединяют общие интересы и проекты, а ФРГ является вторым после Китая торгово-экономическим партнером Российской Федерации.

«Мы нуждаемся друг в друге», — заключил Песков. Он отметил, что Россия готова последовательно и терпеливо объяснять свою позицию партнерам.

Сергей Лавров заявил о возможном прекращении диалога между Россией и Евросоюзом 13 октября в ходе выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай».

Как говорил министр, Россия будет вынуждена прекратить общаться с Евросоюзом, если в ЕС не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой.

Комментируя отравление российского оппозиционера Алексей Навального. Лавров отметил, что Брюссель высокомерно относится к Москве и ведет себя неподобающе. Как отмечал Лавров, России нужно «перестать оглядываться на оценки» Евросоюза.