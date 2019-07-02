ВЦИОМ зафиксировал снижение веры россиян в предсказания и приметы

Россияне стали более скептически относиться к вере в приметы, предсказания и колдовство, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.

Согласно результатам исследования, в способность предсказывать судьбу верят 31% респондентов, тогда как в 2015 году их было 55%, а в 2000-м — 43%. Число граждан, верящих в приметы, снизилось до 33% (в 2015 году положительно на этот вопрос ответили 50% респондентов, а в 2000-м — 57%). Одновременно выросло число россиян, которые не воспринимают их всерьез — 44% против 42% в 2015 году и 39% в 2000-м.

В то, что отдельные люди могут колдовать и наводить порчу, верят 31% опрошенных (в 2015 году — 48%, в 1990-м — 37%). Не верят в такие способности 47% опрошенных (в 2015 году этот показатель составил 44%, а в 1990-м — 33%).

Доверие россиян к лечению гипнозом снизилось до 22% (против 41% в 2015 году и 63% в 1990 году). Гороскопам, советам астрологов и астрологическим прогнозам верят 15% респондентов по сравнению с 31% в 2015 году и 33% в 2000-м.