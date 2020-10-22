Финская Huhtamaki отказалась разместить производство на Урале на ₽850 млн

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Финская компания по производству упаковки Huhtamaki разорвала соглашение с особой экономической зоной «Титановя долина» в Свердловской области и решила открыть производство в другом регионе, сообщает РБК-Екатеринбург.



В качестве причин разрыва отношений в Huhtamaki назвали неблагоприятную экономическую ситуацию, вызванную COVID-19, и нарушение сроков по договорам, в том числе со стороны управляющей компании особой экономической зоны.

В письме генеральному директору «Титановой долины» Андрею Антипову руководство Huhtamaki указала, что были сорваны сроки проектных и изыскательских работ, необходимая документация была получена с задержкой на 4 месяца.

«Компания не смогла своевременно получить разрешение на строительство и приступить к реализации запланированного инвестиционного проекта, а также начать строительство в июне 2020 года», — говорилось в письме.

Huhtamaki собиралась построить в «Титановой долине» предприятие по выпуску экологически чистой упаковки для яиц и держателей для чашек. Запланированный объем инвестиций составлял 848 млн руб.