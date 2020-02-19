Суд арестовал обвиняемого во взятке гендиректора ОЭЗ «Титановая долина»

Артемий Кызласов (Фото: Марина Молдавская / ТАСС)

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Кызласова заключили под стражу до 17 апреля. Кроме того, суд на два месяца арестовал бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, которого обвиняют в посредничестве во взятке.

Кызласов был задержан в понедельник, 17 февраля. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Как сообщает «РБК Екатеринбург», Кызласов был задержан при получении взятки 2,5 млн руб. в кафе бизнес-центра «Высоцкий». Поводом для следственных действий стало заявление уральского предпринимателя Дмитрия Панова, который утверждает, что Кызласов вымогал у него 10 млн руб.