Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 63,69 (-0,08) Quote, 12:12
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 68,78 (-0,31) Quote, 12:12
Крашенинников выступил за неизменность преамбулы Конституции Политика, 18:50 Криптовалюта Tezos подорожала на 1100% за прошедший год Крипто, 18:42 Что делать и где остановиться в Варшаве Стиль, 18:40 Суд арестовал обвиняемого во взятке гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Общество, 18:33 «Роскосмос» поменял двух участников полета на МКС Технологии и медиа, 18:32 Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту населения России Экономика, 18:25 Локальный вопрос: как выбрать место для нового завода Pro, 18:24 В Госдуму внесли новый проект об амнистии в связи с 75-летием Победы Общество, 18:21 В амурском суде оценили стоимость банка из дела Калви Финансы, 18:17 Эксперты подсчитали выгоду для бюджета от перехода курильщиков на вейпы Общество, 18:16 Мартен Фуркад стал 12-кратным чемпионом мира по биатлону Спорт, 18:08 Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда Политика, 17:58 В Думе одобрили внесение неприкосновенности экс-президентов в Конституцию Политика, 17:55 Электронный агроном и маркировка молока: главное в пищевой промышленности Pro, 17:50
Общество ,  
0 

Суд арестовал обвиняемого во взятке гендиректора ОЭЗ «Титановая долина»

Артемий Кызласов (Фото: Марина Молдавская / ТАСС)

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Кызласова заключили под стражу до 17 апреля. Кроме того, суд на два месяца арестовал бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, которого обвиняют в посредничестве во взятке.

В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны
Общество

Кызласов был задержан в понедельник, 17 февраля. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Как сообщает «РБК Екатеринбург», Кызласов был задержан при получении взятки 2,5 млн руб. в кафе бизнес-центра «Высоцкий». Поводом для следственных действий стало заявление уральского предпринимателя Дмитрия Панова, который утверждает, что Кызласов вымогал у него 10 млн руб.

Теги: Екатеринбург, арест, взятка
Материалы по теме
В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны
Общество
В Красноярском крае по подозрению во взятке арестовали прокурора
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter