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Политика ,  
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Захарова назвала необоснованными обвинения Британии в кибератаках

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Обвинения Министерства иностранных дел Великобритании в адрес России в попытке сорвать Олимпиаду в Токио с помощью хакерских атак бездоказательны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

По словам Захаровой, в то время как другие страны пытаются сотрудничать в сфере кибербезопасности, «отдельные государства продолжают осуществлять практику бездоказательных обвинений России в совершении противоправных действий в информационном пространстве».

«Вообще не удивлюсь, что потом появится версия, что эта Олимпиада тоже была перенесена по причине действий российских хакеров», — сказала Захарова.

Захарова сообщила, что Россия не раз предлагала организовать встречу экспертов для обсуждения претензий и противоречий с Западом, но эти предложения остаются без ответа.

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Обвинение в адрес России было опубликовано 19 октября на сайте британского МИД. В нем министр иностранных дел страны Доминик Рааб обвиняет российскую разведку в хакерских атаках на официальные лица и организации, задействованные в проведении Олимпиады 2020 году в Токио.

«Великобритания продолжит работать со своими союзниками, чтобы и дальше выявлять и противодействовать будущим злонамеренным кибератакам», — сказал Рааб.

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