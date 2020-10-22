Захарова назвала необоснованными обвинения Британии в кибератаках

Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Обвинения Министерства иностранных дел Великобритании в адрес России в попытке сорвать Олимпиаду в Токио с помощью хакерских атак бездоказательны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

По словам Захаровой, в то время как другие страны пытаются сотрудничать в сфере кибербезопасности, «отдельные государства продолжают осуществлять практику бездоказательных обвинений России в совершении противоправных действий в информационном пространстве».

«Вообще не удивлюсь, что потом появится версия, что эта Олимпиада тоже была перенесена по причине действий российских хакеров», — сказала Захарова.

Захарова сообщила, что Россия не раз предлагала организовать встречу экспертов для обсуждения претензий и противоречий с Западом, но эти предложения остаются без ответа.