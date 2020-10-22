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Прокуратура заинтересовалась видео с протаранившей забор БМП в Волгограде

Военная прокуратура Южного военного округа начала проверку видео, распространившегося в Telegram-каналах, на котором военнослужащие на БМП ломают ограждение аэропорта в Волгограде.

«Военной прокуратурой Южного военного округа проводится прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Ранее Telegram-каналы «112» и Mash опубликовали видео, на котором, как сообщается, в аэропорту Волгограда военнослужащие на боевой машине пехоты протаранили ограждение и въехали на территорию.

Видео: Одетые в броню/vk
Видео: Одетые в броню/vk
Video

На видео боевая машина пробивает заграждение с колючей проволокой и въезжает на огороженную территорию. По данным «112», машиной управляли двое военнослужащих 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады — ефрейтор Александр Жеребцов и рядовой Дмитрий Нирознесков.

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Как сообщает Mash, инцидент произошел 20 октября, военнослужащие были пьяны. Солдаты должны были перегнать БМП из войсковой части на полигон, однако заблудились, уточняет «112».

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В аэропорту Волгограда не смогли прокомментировать информацию об инциденте.

В пресс-службе Южного военного округа сообщили порталу v1.ru, что бронемашина ехала в составе колонны. Механик-водитель «не справился с управлением и допустил наезд на внешнее ограждение аэропорта». В результате ДТП пострадавших нет.

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