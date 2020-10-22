Прокуратура заинтересовалась видео с протаранившей забор БМП в Волгограде

Как сообщает Mash, инцидент произошел 20 октября, военнослужащие были пьяны. Солдаты должны были перегнать БМП из войсковой части на полигон, однако заблудились, уточняет «112».

В аэропорту Волгограда не смогли прокомментировать информацию об инциденте.

В пресс-службе Южного военного округа сообщили порталу v1.ru, что бронемашина ехала в составе колонны. Механик-водитель «не справился с управлением и допустил наезд на внешнее ограждение аэропорта». В результате ДТП пострадавших нет.