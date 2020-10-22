Прокуратура заинтересовалась видео с протаранившей забор БМП в Волгограде
Военная прокуратура Южного военного округа начала проверку видео, распространившегося в Telegram-каналах, на котором военнослужащие на БМП ломают ограждение аэропорта в Волгограде.
«Военной прокуратурой Южного военного округа проводится прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Ранее Telegram-каналы «112» и Mash опубликовали видео, на котором, как сообщается, в аэропорту Волгограда военнослужащие на боевой машине пехоты протаранили ограждение и въехали на территорию.
На видео боевая машина пробивает заграждение с колючей проволокой и въезжает на огороженную территорию. По данным «112», машиной управляли двое военнослужащих 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады — ефрейтор Александр Жеребцов и рядовой Дмитрий Нирознесков.