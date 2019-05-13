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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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В Москве произошло ДТП с участием бронетранспортера

На Севастопольском проспекте в Москве столкнулись бронетранспортер и Opel, рассказала РБК участница ДТП Анна.

По ее словам, авария произошла рядом с торговым центром «Капитолий». Она ехала по второй полосе, когда справа ее обогнала колонна из двух БТР, двух бронемашин с мигалкой и машины сопровождения. Когда колонна перестраивалась во вторую полосу, первый из бронетранспортеров столкнулся с Opel, сообщила участница ДТП.

В результате у автомобиля были повреждены бампер, нижняя фара и правое крыло, добавила она.

В отделе пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Москве не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о ДТП с участием БТР.

Источник РБК в ГИБДД подтвердил факт столкновения. По его словам, речь идет не о БТР, а о БРДМ-2 (бронированная разведывательно-дозорная машина. — РБК). Водитель бронетранспортера заявил, что когда колонна БРДМ-2 двигалась в центр Москвы и перестраивалась во вторую полосу, Opel начал движение и допустил столкновение, добавил собеседник РБК.

Теги: бронетранспортер, ДТП, новости РБК
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