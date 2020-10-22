В Кремле заявили об отсутствии информации о встрече Путина и Чубайса

Владимир Путин и Анатолий Чубайс (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о встрече главы государства с руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом, на которой могла бы обсуждаться возможная отставка последнего. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Насколько мне известно, нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, была ли такая встреча.

Ранее источники РБК сообщили, что в правительстве обсуждается вопрос реформы институтов развития с возможным сокращением их числа и возможность смены руководства некоторых госкорпораций. В их числе оказалось и «Роснано». Двое собеседников сообщили, не уточняя деталей, что Чубайс получил предложение «заняться Арктикой». При этом один из собеседников РБК отметил, что «такое решение может принять только президент».

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