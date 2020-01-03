При пожаре в Самарской области погибли два человека

При пожаре в Самарской области погибли два человека

В городе Чапаевск Самарской области ночью 3 января произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

По данным экстренных служб, возгорание случилось в многоквартирном жилом доме на улице Котовского, 5. Огонь распространился на площади в 10 кв. м, его потушили в течение получаса.

На месте пожара были обнаружены тела мужчины и женщины, их личности в данный момент устанавливаются.

Утром 2 января в Астрахани загорелся трехэтажный многоквартирный жилой дом в Астрахани. Площадь пожара составила 800 кв. м. На полную ликвидацию возгорания ушло почти 14 часов.

Из дома было эвакуировано 11 человек, двое из которых дети. Во время тушения и при разборе завалов сгоревшего строения были найдены тела троих погибших.