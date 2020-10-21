В Грузии произошла стрельба у офиса правящей партии

В городе Дманиси на юге Грузии произошла стрельба у офиса правящей партии «Грузинская мечта», несколько человек пострадали. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе, передает телеканал «Рустави 2».

«В Дманиси у офиса нашей партии произошла тяжелая провокация, к которым мы привыкли. <…> Насколько мне известно, была стрельба и есть раненые», — сказал Кобахидзе.

Как позже сообщили в партии, в результате инцидента пострадали четыре человека. Один из них, вероятно, является сторонником «Грузинской мечты».

МВД Грузии возбудило два дело по факту произошедшего: по ст. 236 и ст. 117 УК (незаконное приобретение и хранение оружия, а также умышленное причинение тяжких телесных повреждений).