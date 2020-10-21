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В Грузии произошла стрельба у офиса правящей партии

В городе Дманиси на юге Грузии произошла стрельба у офиса правящей партии «Грузинская мечта», несколько человек пострадали. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе, передает телеканал «Рустави 2».

«В Дманиси у офиса нашей партии произошла тяжелая провокация, к которым мы привыкли. <…> Насколько мне известно, была стрельба и есть раненые», — сказал Кобахидзе.

Как позже сообщили в партии, в результате инцидента пострадали четыре человека. Один из них, вероятно, является сторонником «Грузинской мечты».

МВД Грузии возбудило два дело по факту произошедшего: по ст. 236 и ст. 117 УК (незаконное приобретение и хранение оружия, а также умышленное причинение тяжких телесных повреждений).

Напавший на банк Грузии захватчик покинул здание с тремя заложниками
Общество

Как сообщает Imedinews, вооруженные люди ворвались в офис партии, а затем произошла перестрелка. По данным портала, нападавшие были в нетрезвом состоянии.

Ранее в этот день в грузинском городе Зугдиди вооруженный мужчина захватил заложников в филиале Банка Грузии. Вечером, по информации портала «Грузия Online», полицейские передали ему деньги, которые тот потребовал. В результате мужчина вышел из здания банка с тремя заложниками и с гранатой в поднятой руке.

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