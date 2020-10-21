Академия художеств исключила возможность избрания Васильевой президентом
Бывшая фигурантка дела «Оборонсервиса», почетный академик Российской академии художеств (РАХ) Евгения Васильева не может претендовать на должность президента академии, так как это противоречит уставу, сообщили РБК в пресс-службе РАХ.
Президент должен быть действительным членом академии, его избирают общим собранием учреждения. Затем правительство России утверждает его в должности, уточнил представитель РАХ. В академии пояснили, что Васильева не является академиком (действительным членом), она — почетный член. Избрание ее на должность президента будет противоречить уставу.
7 октября Васильева стала почетным членом Российской академии художеств, о чем сообщила в Facebook. В пресс-службе РАХ отмечали, что она участвовала в многочисленных групповых и персональных выставках на российских и зарубежных выставочных площадках. Ее работы выставлялись в том числе в Государственном музее Востока и Pop Up Museum в России, в Diocean museum of Caltagirone (Италия), London Art Biennale (Великобритания), Residence Gallery (Франция), CICA Museum (Южная Корея) и других.
В мае 2015 года бывшую главу департамента имущественных отношений Минобороны Васильеву признали виновной в мошенничестве при продаже активов ведомства. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако она с 2012 года находилась под домашним арестом и к моменту вынесения приговора отбыла уже почти половину срока.
В августе 2015 года экс-чиновница подала ходатайство об условно-досрочном освобождении. Васильева вышла на свободу, проведя в колонии 34 дня.