Академия художеств исключила возможность избрания Васильевой президентом

Евгения Васильева (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Бывшая фигурантка дела «Оборонсервиса», почетный академик Российской академии художеств (РАХ) Евгения Васильева не может претендовать на должность президента академии, так как это противоречит уставу, сообщили РБК в пресс-службе РАХ.

Президент должен быть действительным членом академии, его избирают общим собранием учреждения. Затем правительство России утверждает его в должности, уточнил представитель РАХ. В академии пояснили, что Васильева не является академиком (действительным членом), она — почетный член. Избрание ее на должность президента будет противоречить уставу.

7 октября Васильева стала почетным членом Российской академии художеств, о чем сообщила в Facebook. В пресс-службе РАХ отмечали, что она участвовала в многочисленных групповых и персональных выставках на российских и зарубежных выставочных площадках. Ее работы выставлялись в том числе в Государственном музее Востока и Pop Up Museum в России, в Diocean museum of Caltagirone (Италия), London Art Biennale (Великобритания), Residence Gallery (Франция), CICA Museum (Южная Корея) и других.

В мае 2015 года бывшую главу департамента имущественных отношений Минобороны Васильеву признали виновной в мошенничестве при продаже активов ведомства. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако она с 2012 года находилась под домашним арестом и к моменту вынесения приговора отбыла уже почти половину срока.



В августе 2015 года экс-чиновница подала ходатайство об условно-досрочном освобождении. Васильева вышла на свободу, проведя в колонии 34 дня.