Худрук Малого драматического театра заразился коронавирусом

Лев Додин (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Художественный руководитель Малого драматического театра (МДТ) в Петербурге Лев Додин заразился коронавирусом. Об этом написали в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

Там уточнили, что режиссер болеет дома, а вот его супруга, актриса и режиссер Татьяна Шестакова, оказалась в больнице. Других подробностей о состоянии их здоровья в театре не привели.

Из-за коронавируса театр перенес несколько спектаклей на следующий месяц: «Где нет зимы» (с 21 октября на 6 ноября), «Дядя Ваня» и «Синий свет» (с 22 октября на 5 ноября), «Братья Карамазовы» (с 24 и 25 октября на 16 и 17 ноября) и «Трактир «Вечность» (с 25 октября на 1 ноября).