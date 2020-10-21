Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,75) Инвестиции, 14:11
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 91,34 (-0,22) Инвестиции, 14:11
В Ереване заявили об экологической катастрофе в Карабахе из-за трупов Общество, 19:15 «МЮ» на фоне COVID-19 понес убытки и увеличил долг на 133% Инвестиции, 19:12 Высокую смертность младенцев в Англии связали с загрязнением воздуха Стиль, 19:09 В Петербурге перевернулся свадебный кортеж Общество, 19:09 Эффективность перчаток, Чубайс и «начальник Арктики». Главные новости РБК Общество, 19:08 Путин объяснил рост смертности от коронавируса в России Общество, 19:06 Путин выпил шампанского в день рождения Михалкова. Видео Политика, 19:05 Худрук Малого драматического театра заразился коронавирусом Общество, 19:05 Чего ждать от рынков в условиях глобальной рецессии РБК и СберПервый, 18:59 Путин назвал бизнесу способ избежать «точечных ограничений» из-за COVID Общество, 18:53 Fiat обновил свою самую популярную модель Авто, 18:52 «Спартаку» запретили пускать зрителей на матч чемпионата против «Ростова» Спорт, 18:38 Как четверти ретейлеров удалось увеличить выручку в 2020 году РБК и SAP, 18:30 Силовики и спецназ у захваченного банка в Грузии. Видео Общество, 18:27
Пандемия коронавируса ,  
0 

Худрук Малого драматического театра заразился коронавирусом

Лев Додин
Лев Додин (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Художественный руководитель Малого драматического театра (МДТ) в Петербурге Лев Додин заразился коронавирусом. Об этом написали в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

Там уточнили, что режиссер болеет дома, а вот его супруга, актриса и режиссер Татьяна Шестакова, оказалась в больнице. Других подробностей о состоянии их здоровья в театре не привели.

Петербургский культурный форум перенесли на 2021 год из-за COVID-19
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Из-за коронавируса театр перенес несколько спектаклей на следующий месяц: «Где нет зимы» (с 21 октября на 6 ноября), «Дядя Ваня» и «Синий свет» (с 22 октября на 5 ноября), «Братья Карамазовы» (с 24 и 25 октября на 16 и 17 ноября) и «Трактир «Вечность» (с 25 октября на 1 ноября).

«Вишневый сад» Льва Додина завоевал «Золотую маску»
Общество
Лауреат премии «Золотая маска» актер Театра музыкальной комедии Санкт-Петербурга Евгений Зайцев на церемонии награждения в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко

Льву Додину 76 лет. Он начал сотрудничать с Малым драматическим театром в 1974 году. В 1983 году он стал его художественным руководителем, а с 2002 года и директором. Додин — народный артист России, он также является лауреатом Государственной премии СССР и России (трижды). У его супруги Татьяны Шестаковой тоже есть звание народной артистки России. 23 октября ей исполнится 72 года.

В МДТ, в числе прочих, играют такие артисты, как Елизавета Боярская, Данила Козловский, Ксения Раппопорт.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

коронавирус COVID-19 МДТ
Материалы по теме
Дело о хищениях на стройках театров в Москве и Петербурге передали в суд
Общество
Суд арестовал подозреваемого в хищении при строительстве театра Додина
Общество
«Вишневый сад» Льва Додина завоевал «Золотую маску»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter