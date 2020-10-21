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В Петербурге перевернулся свадебный кортеж

Фото:spb_today / VK
Фото: spb_today / VK

В Санкт-Петербурге автомобиль, в котором ехали жених и невеста, врезался в остановку общественного транспорта и перевернулся, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу. Они получили травмы средней степени тяжести. Пострадавших среди пешеходов нет.

«По предварительной информации, около 14:45 на проспекте Косыгина произошло столкновение трех транспортных средств: Mercedes, Lexus и Hyundai. От удара Hyundai перевернулся, вылетев на тротуар», — сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу. Причины и обстоятельства дорожной аварии устанавливаются, проводится проверка.

В августе 2019 года в штате Техас молодожены попали в ДТП через несколько минут после свадьбы и скончались на месте.

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