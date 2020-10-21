Токаев объявил дату выборов в парламент Казахстана

Выборы в Мажилис (нижнюю палату) парламента Казахстана состоятся 10 января 2021 года. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Сегодня мною подписан указ о назначении выборов депутатов Мажилиса парламента. Постановлением Центральной избирательной комиссии назначены выборы депутатов маслихатов всех уровней. Предстоящие выборы состоятся в конституционные сроки, 10 января 2021 года», — сообщил Токаев в обращении к казахстанцам.

По словам Токаева, в стране введен институт парламентской оппозиции, которая, в частности, будет наделена правом инициировать проведение парламентских слушаний не менее одного раза в течение одной сессии, а также определять повестку дня правительственного часа не менее двух раз в течение одной сессии. В партийных списках впервые появилась 30-процентная квота для женщин и молодежи.

Кроме того, предстоящие выборы в маслихаты — местные представительные органы — впервые пройдут по партийным спискам. Казахстанский лидер призвал граждан проявить активную гражданскую позицию и проголосовать на предстоящих выборах.