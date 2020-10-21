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Политика ,  
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Токаев объявил дату выборов в парламент Казахстана

Выборы в Мажилис (нижнюю палату) парламента Казахстана состоятся 10 января 2021 года. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Сегодня мною подписан указ о назначении выборов депутатов Мажилиса парламента. Постановлением Центральной избирательной комиссии назначены выборы депутатов маслихатов всех уровней. Предстоящие выборы состоятся в конституционные сроки, 10 января 2021 года», — сообщил Токаев в обращении к казахстанцам.

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По словам Токаева, в стране введен институт парламентской оппозиции, которая, в частности, будет наделена правом инициировать проведение парламентских слушаний не менее одного раза в течение одной сессии, а также определять повестку дня правительственного часа не менее двух раз в течение одной сессии. В партийных списках впервые появилась 30-процентная квота для женщин и молодежи.

Кроме того, предстоящие выборы в маслихаты — местные представительные органы — впервые пройдут по партийным спискам. Казахстанский лидер призвал граждан проявить активную гражданскую позицию и проголосовать на предстоящих выборах.

В мае президент Казахстана прекратил полномочия депутата сената страны Дариги Назарбаевой — спикера верхней палаты парламента и старшей дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева. Назарбаева была избрана председателем сената парламента Казахстана в марте 2019 года. Назначение дочери Назарбаева на пост главы сената, так же как и назначение, а потом избрание Токаева президентом, было частью транзита власти, запущенного первым президентом страны в прошлом году, когда он объявил о своей отставке.

Парламент Казахстана состоит из двух палат: Сената и Мажилиса. В нижнюю палату входят 107 депутатов. Большинство избираются от политических партий по партийным спискам.

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