Атомщика с Урала обвинили в передаче технологий создания оружия

Бывший генеральный директор ООО «Атоммашкомплекс Уральского электрохимического комбината» («АМК УЭХК») Тарас Крокос обвиняется в передаче иностранной организации технологий, которые могут быть использованы при создании оружия массового уничтожения. Материалы уголовного дела в отношении Крокоса поступили в Новоуральский городской суд в Свердловской области 5 октября, сообщается на сайте суда.

Бывшему гендиректору электрохимического комбината инкриминируют ч. 3 ст. 189 (незаконный экспорт из РФ или передача иностранной организации материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль). Слушание дела по существу назначено на 11 ноября.

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