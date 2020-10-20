Музыканты «Кино» выпустили новый клип с архивными кадрами

Музыканты группы «Кино» представили новый клип. Видео на песню «Попробуй спеть вместе со мной» опубликовано на официальном YouTube-канале группы.

В ролике звучит оригинальная запись вокала Виктора Цоя, а также сыгранные живьем партии музыкантов. Помимо гитариста Юрия Каспаряна в клипе снялись сразу два бас-гитариста «Кино»: Александр Титов, игравший в группе до 1986 года, и Игорь Тихомиров, который играл в «Кино» до распада.

Также в видео вошли кадры из короткометражного фильма Сергея Лысенко «Конец каникул», снятого в 1986 году. Это был первый для музыкантов фильм, на съемки они специально приезжали на Украину. «Фильм, кадры из которого использованы в клипе, снят в Киеве через два месяца после Чернобыля, а это пострашнее ковида!» — сказал «Фонтанке» гитарист Юрий Каспарян.