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Музыканты «Кино» выпустили новый клип с архивными кадрами

Музыканты группы «Кино» представили новый клип. Видео на песню «Попробуй спеть вместе со мной» опубликовано на официальном YouTube-канале группы.

В ролике звучит оригинальная запись вокала Виктора Цоя, а также сыгранные живьем партии музыкантов. Помимо гитариста Юрия Каспаряна в клипе снялись сразу два бас-гитариста «Кино»: Александр Титов, игравший в группе до 1986 года, и Игорь Тихомиров, который играл в «Кино» до распада.

Также в видео вошли кадры из короткометражного фильма Сергея Лысенко «Конец каникул», снятого в 1986 году. Это был первый для музыкантов фильм, на съемки они специально приезжали на Украину. «Фильм, кадры из которого использованы в клипе, снят в Киеве через два месяца после Чернобыля, а это пострашнее ковида!» — сказал «Фонтанке» гитарист Юрий Каспарян.

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Год назад музыканты «Кино» анонсировали серию концертов, которые должны стать первыми выступлениями коллектива после смерти Цоя и распада группы в 1990 году. Из-за пандемии коронавируса концерты пришлось отложить на 2021 год.

Сейчас предполагается, что тур начнется с концерта в Минске 7 февраля. Концерты в Петербурге, в Ледовом дворце, намечены на 13 и 14 февраля. 13 марта «Кино» выступит в Киеве, 17 апреля — в Нижнем Новгороде. Два московских концерта переехали на 14 и 15 мая 2021 года. Концерт в Риге запланирован на 19 июня.

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На концертах музыканты сыграют живьем, будет звучать вокал Цоя, а также транслироваться видеоряд с его участием. Монтажом и графикой для выступлений занимается сын Виктора Цоя Александр.

После анонса тура музыканты «Кино» выпустили новые версии песен «Троллейбус», «Музыка волн» и «Мама, мы все тяжело больны», а также выступили в программе «Вечерний Ургант» с премьерой версии песни «В наших глазах».

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