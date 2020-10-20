MR Group заинтересовалась покупкой исторических зданий рядом c Кремлем

Никольская улица (Фото: Георгий Шпикалов / ТАСС)

Компания «Б-Холдинг», принадлежащая совладельцу девелоперской компании MR Group Роману Тимохину, подала заявку на покупку комплекса зданий Чижевского и Шереметьевского подворий на Никольской улице за 4,2 млрд руб. Это следует из протокола, опубликованного департаментом Москвы по конкурентной политике. MR Group входит в тройку крупнейших застройщиков жилья в Москве, в стадии строительства компании сейчас — 639 тыс. кв. м в столице. Также компания участвует в строительстве отеля Bulgari в Москве.

Второй участник конкурса, ООО «Рассвет Инвест», предложила за исторические здания начальную цену — 4 млрд и 194 млн руб. Владелицей 30% в «Рассвет Инвест» является Любовь Бабаева — гендиректор ООО «Айзел.Ру», которому принадлежит сайт люксового мультибрендового бутика и интернет-магазина Aizel. Бабаева стала совладелицей компании в конце сентября. Остальные 70% — у Елены Блохиной, акционера и совладелицы нескольких компаний в сфере строительства и недвижимости.

РБК направил запрос в пресс-службы MR Group и Aizel.

Победитель торгов получит здания Шереметьевского подворья (Никольская ул., вл. 10/2, стр. 2 АВ), доходный дом Чижевского подворья (усадьба Салтыковых) по адресу Никольская ул., 8/1; а также усадьбу в Большом Черкасском переулке, вл. 4, стр. 1. Здания построены в период с XVIII до начала XX века. Общая площадь комплекса — 25,3 тыс. кв. м. Здания имеют износ от 54 до 62%. Покупатель должен будет провести их обследование, разработать проект сохранения и использования комплекса и выполнить работы за четыре года.

Правительство Москвы решило продать комплекс Шереметьевского и Чижевского подворий в марте, в апреле сбор заявок от претендентов должен был быть завершен, но его продлили до октября. Когда торги были объявлены, директор департамента рынков капитала компании Cushman & Wakefield Алан Балоев оценивал стоимость редевелопмента комплекса не менее чем в 3–3,5 млрд руб., предполагая, что здания можно переделать под офисные и торговые помещения. Партнер Colliers International Станислав Бибик тогда отмечал, что выгоднее всего будет переделать здания в жилой комплекс или в апартаменты, а первые этажи приспособить под магазины и рестораны.