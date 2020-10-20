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Финансы ,  
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Глава Россельхозбанка пообещал Путину снизить долю просрочки

Владимир Путин (слева) и Борис Листов
Владимир Путин (слева) и Борис Листов (Фото: kremlin.ru)

Россельхозбанк (РСХБ) рассчитывает, что к концу 2020 года просрочка в кредитном портфеле банка составит 6,5%. Об этом заявил глава банка Борис Листов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Листова, банк старается добиваться эффективности государственных вложений в капитал банка. «Эти средства позволяют, используя банковский мультипликатор, привлекать дополнительные средства на рынке и каждый год расширять объемы финансирования агропромышленного комплекса», — сказал он.

Листов отметил, что РСХБ за счет собственных доходов работает над урегулированием просроченной задолженности прошлых лет. За последние пять лет банк направил на эту задачу более 300 млрд руб., динамика снижения урегулирования проблемой задолженности — 44%.

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Финансы
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Кроме того, Листов рассказал президенту о результатах кредитования за восемь месяцев 2020 года. Выдача льготных кредитов агропромышленного комплекса выросла на 47%, выдача кредитов на сезонные работы — на 35%. В целом кредитная поддержка сельского хозяйства выросла на 29%. Кредитный портфель физических лиц вырос на 8%.

В 2019 году РСХБ заработал 4 млрд руб. чистой прибыли. Это было достигнуто за счет сокращения расходов на создание резервов под кредитные убытки. Кроме того, в прошлом году банку удалось продать проблемные кредиты на общую сумму 74 млрд руб.

РСХБ регулярно получает финансовую помощь от государства. По оценке Fitch, с 2013 года банк получил 251 млрд руб. в капитал напрямую от государства. В 2020 году банк получил в капитал 20 млрд руб.

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Банк полностью является государственным, 100% его акций принадлежит «Росимуществу».

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