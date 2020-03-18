РСХБ показал рекордную прибыль на фоне продажи части плохих долгов

В течение 2019 года банк снизил долю проблемных кредитов в портфеле с 21,1 до 15,4% за счет их продажи за 74 млрд руб. (кредиты были зарезервированы на 66 млрд руб.) и перевода 48 млрд руб. кредитов из третьей группы (обесцененные кредиты) во вторую (значительный риск) по МСФО-9, объяснила Павлова. «Такой перевод часто происходит вследствие того, что ранее реструктурированные кредиты в течение достаточно долгого времени обслуживаются согласно новому графику», — сказала она. В итоге покрытие проблемных кредитов резервами улучшилось с 70 до 82% по итогам года, делает вывод эксперт.
Сейчас кредиты худшей (третьей) категории и прочие проблемные ссуды РСХБ за вычетом всех резервов составляют около 50-60 млрд руб., сообщил РБК аналитик Fitch Антон Лопатин. «Год назад сумма была около 150 млрд руб. Соответственно и давление на прибыльность со стороны отраженных, но незарезервированных проблем уменьшилось», — пояснил он. При отсутствии новых значительных дефолтов и при стабильной прибыльности оставшиеся проблемы банк может покрыть за год с небольшим, оценивает эксперт.
Банк регулярно получает поддержку от государства: с 2013 года РСХБ, по оценке Fitch, получил 251 млрд руб. в капитал от государства и еще 84 млрд руб. в виде субординированного депозита от «Роснефти».
Как повлияют на банк два «черных лебедя»
«Мы очень горды нашими результатами за 10 лет и думали, что это должно стать позитивной информацией, но прилетели два «черных лебедя», — пожаловался журналистам во время конференц-звонка первый зампред РСХБ Кирилл Левин. Учитывая совокупный доход в размере 10 млрд руб. за счет переоценки ценных бумаг, итоги 2019 года — лучший результат за все время работы банка, отметил он.
В 2020 году финансовый результат, скорее всего, окажется хуже прогноза вследствие падения цены на нефть и снижения деловой активности из-за коронавируса, предполагает Павлова из Moody's. «Фактор уязвимости для РСХБ — его невысокая чистая процентная маржа (около 2%), которая оставляет не очень много запаса для противостояния давлению со стороны качества активов и ожидаемого роста стоимости фондирования», — пояснила она.
Левин не усмотрел негативного влияния на банк из-за волатильности на рынках в краткосрочной перспективе. Банк не кредитует пострадавшие от распространения коронавируса отрасли: авиакомпании, туроператоров и малый и средний бизнес в больших городах. «С точки зрения агропромышленного бизнеса влияние вируса и развала сделки ОПЕК+ нейтрально. С точки зрения неожиданных «лебедей» в нашем портфеле мы тоже их не ждем, так как нет заемщиков, которые напрямую от коронавируса зависят», — сказал зампред банка. Ожидается увеличение активов, взвешенных по риску (RWA), «из-за роста курса, но это компенсируется переоценкой капитала», заключил он.