РСХБ показал рекордную прибыль на фоне продажи части плохих долгов

РСХБ заработал 4 млрд руб. прибыли в 2019 году за счет снижения доли проблемных кредитов более чем на 100 млрд руб. До этого банк несколько лет нес убытки, а в 2018 году показал прибыль благодаря финансированию от государства

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РСХБ заработал за 2019 год 4 млрд руб. чистой прибыли, свидетельствует отчетность банка по МСФО. Это его лучший результат в истории.

Годом ранее банк заработал 1,5 млрд руб., но прибыль объяснялась разовым эффектом. В 2018 году он получил бы убыток, если бы не отразил доход в 23,1 млрд руб. от операций со связанными сторонами, то есть госструктурами. Речь могла идти о финансировании от госструктуры по ставке ниже рыночной, утверждали опрошенные РБК аналитики.

До этого РСХБ показывал прибыль только в 2013 году — в 729 млн руб. В следующие четыре года банк отразил более 150 млрд руб. убытков из-за признания накопившихся проблем — создания резервов по плохим кредитам компаниям агропромышленного комплекса. По данным МСФО за 2015 год, проблемные кредиты банка оценивались в четверть портфеля, или более чем в 400 млрд руб.

За счет чего РСХБ показал прибыль

В 2019 году финансовый результат банка поддержало снижение отчислений в резервы, сообщила РБК аналитик Moody's Светлана Павлова. Банк сократил расходы на создание резервов под кредитные убытки с 58,6 млрд руб. до 39,6 млрд руб. Благодаря этому чистые процентные доходы за вычетом расходов на резервы составили 37,7 млрд руб. против 8,8 млрд руб. годом ранее. За 2019 год активы банка выросли на 100 млрд руб., до 3,2 трлн руб., капитал увеличился на 49 млрд руб., до 199 млрд руб.