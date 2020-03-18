РСХБ показал рекордную прибыль на фоне продажи части плохих долгов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 12:23
ВОЗ сообщила о более 200 тыс. заразившихся коронавирусом Общество, 19:53 Курс евро превысил ₽88 впервые с февраля 2016 года Quote, 19:38 «Аэрофлот» сократит частоту полетов в Минск и Ереван Общество, 19:37 ФИФА отреагировала на перенос Евро-2020 и Кубка Америки по футболу Спорт, 19:36 Обвал на фондовых рынках 18 марта. Главное Экономика, 19:30 Путин посоветовал не верить фейкам о коронавирусе Общество, 19:16 Фильмы, книги и игры. Чем заняться криптотрейдеру во время карантина Крипто, 19:08 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:08 Индекс РТС упал на 10% по итогам торгов Quote, 19:03 Путин попросил бороться с коронавирусом без «русского авось» Общество, 19:03 Путин вручил Ротенбергу звезду Героя Труда Общество, 19:00 Вдову Гагарина похоронят на мемориальном кладбище в Мытищах Общество, 19:00 Нурмагомедов допустил проведение чемпионского боя с Фергюсоном в Африке Спорт, 18:59 Путин выразил надежду на поддержку россиянами поправок к Конституции Политика, 18:56
Финансы ,  
0 

РСХБ показал рекордную прибыль на фоне продажи части плохих долгов

РСХБ заработал 4 млрд руб. прибыли в 2019 году за счет снижения доли проблемных кредитов более чем на 100 млрд руб. До этого банк несколько лет нес убытки, а в 2018 году показал прибыль благодаря финансированию от государства
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

РСХБ заработал за 2019 год 4 млрд руб. чистой прибыли, свидетельствует отчетность банка по МСФО. Это его лучший результат в истории.

Годом ранее банк заработал 1,5 млрд руб., но прибыль объяснялась разовым эффектом. В 2018 году он получил бы убыток, если бы не отразил доход в 23,1 млрд руб. от операций со связанными сторонами, то есть госструктурами. Речь могла идти о финансировании от госструктуры по ставке ниже рыночной, утверждали опрошенные РБК аналитики.

До этого РСХБ показывал прибыль только в 2013 году — в 729 млн руб. В следующие четыре года банк отразил более 150 млрд руб. убытков из-за признания накопившихся проблем — создания резервов по плохим кредитам компаниям агропромышленного комплекса. По данным МСФО за 2015 год, проблемные кредиты банка оценивались в четверть портфеля, или более чем в 400 млрд руб.

За счет чего РСХБ показал прибыль

В 2019 году финансовый результат банка поддержало снижение отчислений в резервы, сообщила РБК аналитик Moody's Светлана Павлова. Банк сократил расходы на создание резервов под кредитные убытки с 58,6 млрд руб. до 39,6 млрд руб. Благодаря этому чистые процентные доходы за вычетом расходов на резервы составили 37,7 млрд руб. против 8,8 млрд руб. годом ранее. За 2019 год активы банка выросли на 100 млрд руб., до 3,2 трлн руб., капитал увеличился на 49 млрд руб., до 199 млрд руб.

В течение 2019 года банк снизил долю проблемных кредитов в портфеле с 21,1 до 15,4% за счет их продажи за 74 млрд руб. (кредиты были зарезервированы на 66 млрд руб.) и перевода 48 млрд руб. кредитов из третьей группы (обесцененные кредиты) во вторую (значительный риск) по МСФО-9, объяснила Павлова. «Такой перевод часто происходит вследствие того, что ранее реструктурированные кредиты в течение достаточно долгого времени обслуживаются согласно новому графику», — сказала она. В итоге покрытие проблемных кредитов резервами улучшилось с 70 до 82% по итогам года, делает вывод эксперт.

Сейчас кредиты худшей (третьей) категории и прочие проблемные ссуды РСХБ за вычетом всех резервов составляют около 50-60 млрд руб., сообщил РБК аналитик Fitch Антон Лопатин. «Год назад сумма была около 150 млрд руб. Соответственно и давление на прибыльность со стороны отраженных, но незарезервированных проблем уменьшилось», — пояснил он. При отсутствии новых значительных дефолтов и при стабильной прибыльности оставшиеся проблемы банк может покрыть за год с небольшим, оценивает эксперт.

Банк регулярно получает поддержку от государства: с 2013 года РСХБ, по оценке Fitch, получил 251 млрд руб. в капитал от государства и еще 84 млрд руб. в виде субординированного депозита от «Роснефти».

Как повлияют на банк два «черных лебедя»

«Мы очень горды нашими результатами за 10 лет и думали, что это должно стать позитивной информацией, но прилетели два «черных лебедя», — пожаловался журналистам во время конференц-звонка первый зампред РСХБ Кирилл Левин. Учитывая совокупный доход в размере 10 млрд руб. за счет переоценки ценных бумаг, итоги 2019 года — лучший результат за все время работы банка, отметил он.

В 2020 году финансовый результат, скорее всего, окажется хуже прогноза вследствие падения цены на нефть и снижения деловой активности из-за коронавируса, предполагает Павлова из Moody's. «Фактор уязвимости для РСХБ — его невысокая чистая процентная маржа (около 2%), которая оставляет не очень много запаса для противостояния давлению со стороны качества активов и ожидаемого роста стоимости фондирования», — пояснила она.

Левин не усмотрел негативного влияния на банк из-за волатильности на рынках в краткосрочной перспективе. Банк не кредитует пострадавшие от распространения коронавируса отрасли: авиакомпании, туроператоров и малый и средний бизнес в больших городах. «С точки зрения агропромышленного бизнеса влияние вируса и развала сделки ОПЕК+ нейтрально. С точки зрения неожиданных «лебедей» в нашем портфеле мы тоже их не ждем, так как нет заемщиков, которые напрямую от коронавируса зависят», — сказал зампред банка. Ожидается увеличение активов, взвешенных по риску (RWA), «из-за роста курса, но это компенсируется переоценкой капитала», заключил он.

Автор: Павел Казарновский
Теги: РСХБ, прибыль
Материалы по теме
Россельхозбанк первым из банков России разместил «вечные» бонды в евро
Финансы
Кипр не увидел нарушения санкций ЕС в сделке «Русагро» и Россельхозбанка
Бизнес
Россельхозбанк вышел из убытков впервые с 2013 года
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter