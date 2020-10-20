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Чубайс предложил бороться с сосульками с помощью нагревающейся пленки

Фото:Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

«Роснано» намерено использовать в Санкт-Петербурге высокотехнологичную нагревающуюся пленку для борьбы с обледенением крыш. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава госкорпорации Анатолий Чубайс.

«На кровлях двух домов — на набережной реки Фонтанки и Тверской улице — появится антиобледенительная нагревательная пленка на основе графеновых нанотрубок TUBALL», — пояснил он.

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Фото:РБК

По словам Чубайса, система представляет собой специальную пленку, способную нагреваться до 50 градусов, предотвращая образование сосулек.

Это не первая попытка справиться с сосульками с помощью высоких технологий. Зимой 2010–2011 года Валентина Матвиенко, занимавшая в то время пост главы города, предложила срезать их с помощью лазера или пара.

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Спустя девять лет власти Санкт-Петербурга сообщили, что намерены использовать дроны для отслеживания объединения на крышах домов.

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Минувшей зимой в городе от падения сосульки погиб студент Петербургского химико-фармацевтического университета, а его однокурсник получил черепно-мозговую травму.

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