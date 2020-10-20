Чубайс предложил бороться с сосульками с помощью нагревающейся пленки

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«Роснано» намерено использовать в Санкт-Петербурге высокотехнологичную нагревающуюся пленку для борьбы с обледенением крыш. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава госкорпорации Анатолий Чубайс.

«На кровлях двух домов — на набережной реки Фонтанки и Тверской улице — появится антиобледенительная нагревательная пленка на основе графеновых нанотрубок TUBALL», — пояснил он.

По словам Чубайса, система представляет собой специальную пленку, способную нагреваться до 50 градусов, предотвращая образование сосулек.

Это не первая попытка справиться с сосульками с помощью высоких технологий. Зимой 2010–2011 года Валентина Матвиенко, занимавшая в то время пост главы города, предложила срезать их с помощью лазера или пара.