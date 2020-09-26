СК начал проверку данных о падении лифта со студентами в московском вузе

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Следователи начали проверку информации в СМИ о падении лифта со студентами в одном из московских вузов. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления московского СУ СК.

«Из информационного сообщения следует, что в московском вузе лифт со студентами упал и застрял. Несколько студентов доставлены в больницу», — отметили в главке.

Сейчас следователи проверяют все факты и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сообщения студентов Московского финансово-юридического университета в Twitter передала, что в здании вуза лифт упал и застрял, а половина находившихся внутри человек упала в обморок. Тем не менее деканат решил не вызывать МЧС, «чтобы не портить репутацию вуза», добавили студенты. «[Деканат] также запретил открывать двери со словами «сами будете платить за ремонт, я вас всех отчислю», — рассказал пользователь соцсети.