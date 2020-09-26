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СК начал проверку данных о падении лифта со студентами в московском вузе

Фото:Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Следователи начали проверку информации в СМИ о падении лифта со студентами в одном из московских вузов. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления московского СУ СК.

«Из информационного сообщения следует, что в московском вузе лифт со студентами упал и застрял. Несколько студентов доставлены в больницу», — отметили в главке.

Сейчас следователи проверяют все факты и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сообщения студентов Московского финансово-юридического университета в Twitter передала, что в здании вуза лифт упал и застрял, а половина находившихся внутри человек упала в обморок. Тем не менее деканат решил не вызывать МЧС, «чтобы не портить репутацию вуза», добавили студенты. «[Деканат] также запретил открывать двери со словами «сами будете платить за ремонт, я вас всех отчислю», — рассказал пользователь соцсети.

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В МФЮА рассказали РБК, что инцидент произошел 24 сентября во время перемены в учебном корпусе «Калужский», расположенном по адресу: ул. Введенского, 1А. В вузе отметили, что лифт не упал, а остановился на первом этаже из-за нарушения студентами допустимого предела грузоподъемности. Таким образом учащиеся оказались заблокированы.

После этого диспетчерская служба университета вызвала спецслужбу технической эксплуатации лифта и службу неотложной медицинской помощи. Ответственный сотрудник университета не смог оперативно открыть заблокированные двери кабины лифта, так как при попытках студентов самостоятельно освободиться кабина была существенно повреждена.

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«После прибытия службы технической эксплуатации двери лифта были открыты, всем нуждающимся была оказана квалифицированная медицинская помощь. Несколько студентов доставлены в больницу», — уточнили в вузе.

Сейчас один человек находится в больнице под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как стабильное.

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