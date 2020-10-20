Кремль не исключил негативные последствия создания баз Украиной

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 77,78 (-0,15) Инвестиции, 12:44
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 91,56 (+0,25) Инвестиции, 12:44
Власти Москвы отказались от ограничений ресторанов по примеру Петербурга Общество, 15:21 Власти Москвы заявили о снижении числа ДТП с мотоциклами Авто, 15:18 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 октября Общество, 15:15 Десять кейсов цифрового бизнеса на грани фантастики РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 15:14 Жители канадского Асбеста проголосовали за изменение токсичного названия Стиль, 15:14 На шаг впереди: как оформить права на ПО в интересах работодателя Pro, 15:13 Миллиардер Лисин покинул пост президента Стрелкового союза России Спорт, 15:08 Биткоин не сможет повторить ралли 2017 года. В этом уверены аналитики Крипто, 15:06 Минсельхоз ответил на данные о рекордном росте цен на подсолнечное масло Экономика, 15:06 «Группа ЛСР» отчиталась о двукратном росте продаж. Что это значит Партнерский материал, 15:04 США расширили интерпретацию санкций против «Северного потока — 2» Политика, 14:54 Мизулина удивилась отрицательному отзыву на поправки в Семейный кодекс Политика, 14:54 Акции ВТБ подскочили на 4% после заявления менеджмента о дивидендах Инвестиции, 14:49 Количество длинных позиций на биткоин на CME достигло рекорда Крипто, 14:48
Политика ,  
0 

Кремль не исключил негативные последствия создания баз Украиной

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Создание Украиной двух военно-морских базы на Черном море может иметь негативные последствия для стабильности в регионе, однако информацию об этом необходимо проанализировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, создание каких-то военных баз <...> c учетом всех имеющихся реалий может иметь негативные последствия для атмосферы стабильности в Черноморском регионе», — отметил он.

В то же время Песков подчеркнул, что заявление президента Украины Владимира Зеленского необходимо проанализировать, а также получить дополнительную информацию, чтобы понять конкретнее, о чем идет речь.

Зеленский объявил о строительстве двух военных баз на Черном море
Политика
Фото:Игорь Маслов / РИА Новости

Ранее Зеленский в ходе выступления в Верховной раде анонсировал создание двух государственных военно-морских баз для защиты Черноморского региона.

Он отметил, что власти начали создавать войско, которое способно защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. «Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет», — пояснил украинский лидер.

Замглавы офиса президента Игорь Жовква 12 октября говорил, что страна нуждается в создании «фактически с нуля» двух военно-морских баз: одной — на Черном море и второй — на Азовском.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года

Жовква напомнил, что Киев и Лондон 10 октября заключили меморандум о сотрудничестве в военной и военно-технической сфере, который предполагает строительство базы с привлечением британских специалистов. Более того, Великобритания предоставит Украине кредит на сумму £1,25 млрд.
 

Кремль Владимир Зеленский военные базы Черное море
Материалы по теме
Зеленский анонсировал пакет законов после реинтеграции Донбасса
Политика
Зеленский объявил о строительстве двух военных баз на Черном море
Политика
Зеленский сообщил о переговорах с Европой о поставках вакцины от COVID-19
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter