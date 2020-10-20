Кремль не исключил негативные последствия создания баз Украиной

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Создание Украиной двух военно-морских базы на Черном море может иметь негативные последствия для стабильности в регионе, однако информацию об этом необходимо проанализировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, создание каких-то военных баз <...> c учетом всех имеющихся реалий может иметь негативные последствия для атмосферы стабильности в Черноморском регионе», — отметил он.

В то же время Песков подчеркнул, что заявление президента Украины Владимира Зеленского необходимо проанализировать, а также получить дополнительную информацию, чтобы понять конкретнее, о чем идет речь.

Ранее Зеленский в ходе выступления в Верховной раде анонсировал создание двух государственных военно-морских баз для защиты Черноморского региона.