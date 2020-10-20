В Туве восстановили электроснабжение после аварии

Фото: rosseti.fskees / VK

В Туве полностью восстановили электроснабжение после аварийного отключения. Об этом РБК сообщили в «Россетях».

«За 1 час 11 минут энергетикам филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Сибири удалось полностью восстановить электроснабжение отключенных потребителей по резервной линии», — говорится в сообщении.

В «Россетях» уточнили, что после сбоя социально значимые объекты, включая медучреждения, получали электроснабжение от резервных источников. Работы на месте аварии продолжаются.

О массовом отключении электричества в Туве ранее 20 октября сообщил глава региона Шолбан Кара-Оол. По его словам, специалисты «Россетей» планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но произошло аварийное отключение.