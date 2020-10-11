Экс-главу минобра Архангельской области отправили под домашний арест

Юрий Гнедышев (Фото: gnedyshev / VK)

Суд отправил под домашний арест бывшего главу министерства образования Архангельской области Юрия Гнедышева, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Архангельской области.

«Мы ходатайствовали об аресте, но суд счел возможным заключить его под домашний арест», — заявили в пресс службе.

Гнедышева задержали 9 октября. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении двух несовершеннолетних. По версии следствия, в 2019 году Гнедышев вел переписку с двумя школьницами, «оказывая на них развращающее влияние». Одной из них он отправил ссылку на видеозапись сексуального характера.

В отношении Гнедышева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц).

8 октября губернатор Архангельской области Александр Цыбульский отправил правительство региона в отставку, поручив руководителям ведомств исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.